Conheça os pilares da emblemática conquista do Gauchão pelo Inter

Inter teve superioridade evidente com relação aos adversários na conquista do Gauchão

O Inter passou no primeiro grande teste da temporada ao conquistar o Campeonato Gaúcho no último domingo (16). Afinal, era o principal objetivo da equipe no primeiro semestre da temporada: retomar o caminho dos títulos. O Colorado obteve êxito com louvor, com aproveitamento superior a 80% no torneio.

A campanha foi ainda mais simbólica, pois ocorreu de maneira invicta, sendo a quinta vez que obtém tal êxito em sua história. Ao mesmo tempo, o Internacional quebrou a escrita negativa de nove anos sem troféus. Esta foi a 46ª conquista do Estadual e aumentou sua vantagem sobre o arquirrival Grêmio. Na sequência, o Jogada10 te apresenta alguns pilares da conquista do Gauchão.

Superioridade de Alan Patrick e Fernando no Inter

Dois meio-campistas experientes conduziram o Colorado à glória estadual. Alan Patrick, capitão e principal jogador da equipe, provou a sua importância. O camisa 10 foi essencial na construção de jogadas. Ele foi o líder de assistências da equipe na competição, com três passes para gol.

Também se destacou pelo seu poder de decisão, especialmente nos Gre-Nais. Em três encontros no ano, Alan soma uma assistência, além do gol no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Fernando fez a diferença com tomadas de decisão inteligentes, assim como a segurança para dar passes curtos durante o Gauchão. Além disso, teve papel primordial para o funcionamento do plano de jogo de Roger Machado.

Recuperação de Bernabei e Valencia

Após ascensão meteórica no segundo semestre do último ano, Bernabei teve que aguardar solução de imbróglio na negociação entre Celtic e o Inter. Tal situação impossibilitou que o argentino iniciasse a pré-temporada com os companheiros. Com o atraso, encontrou dificuldades físicas no começo, mas depois evoluiu neste aspecto.

Ao progredir em seu desempenho, a sua participação ofensiva foi essencial no setor mais próximo do gol adversário. No segundo jogo da decisão do Estadual, prevaleceu sobre os laterais do Grêmio. Isso porque venceu quase todos os duelos contra Igor Serrote e João Lucas.

Enner Valencia superou a desconfiança pelo declínio de seu rendimento na última temporada. O equatoriano assumiu a responsabilidade quando o Inter sofreu com desfalques por lesão no setor ofensivo. Prova disso é que foi o artilheiro da equipe no Campeonato Gaúcho. A coroação do seu esforço veio com o golaço de falta, que confirmou o título do Gauchão. O atacante, aliás, foi o artilheiro do time na competição, com cinco gols.

Reforços do Inter encaixam rapidamente

As performances de destaque de Carbonero e Vitinho foram primordiais. Os dois não encontraram dificuldades de adaptação no novo clube. A propósito, eles ganharam espaço como titular ao aproveitar as chances com contusões de companheiros, graças aos seus bons desempenhos.

A dupla também teve contribuição relevantes com gols. O camisa 7 marcou no jogo de ida da decisão do Estadual e ajudou a construir a vantagem. Vitinho foi o artilheiro da equipe no campeonato ao lado de Valencia. Inclusive, o colombiano está por empréstimo até o fim da temporada e Vitinho, a princípio, até o primeiro semestre.

