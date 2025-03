Mário Bittencourt reencontra André, ex-Fluminense, na Seleção

É o Fluminense na Seleção? Mário Bittencourt (centro) com André (direita) - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Um reencontro para lá de especial marcou a chegada dos jogadores da Seleção Brasileira, em Brasília, nesta segunda-feira (17). Chefe da delegação para as partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa nesta Data Fifa, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, reencontrou o volante André.

Hoje no Wolverhampton-ING, o jogador fez história no Flu ao conquistar a Copa Libertadores em 2023. Mário já era o mandatário tricolor, aliás. André ficou 11 anos no Fluminense, saindo em agosto de 2024 para o futebol inglês.

À época, foi a maior venda da história do clube carioca. Além disso, o Flu ainda manteve 10% de mais-valia para uma futura transação. André chegou ao Flu em 2013, ainda com 12 anos, sendo formado, assim, nas categorias de base do clube. Ele se profissionalizou em 2020, transformando-se num dos pilares da equipe até sua saída.

Em 2023, o Liverpool fez proposta ao atleta. Segundo o Fluminense, a diretoria recusou a oferta em comum acordo com André, já que a equipe avançava na Libertadores e poderia conquistar o sonho da Glória Eterna. Foi exatamente isso o que ocorreu: o volante seguiu e venceu a Liberta em final história contra o Boca Jrs-ARG, no Maracanã.

Além deste título, André também ostentou duas vezes o Campeonato Carioca (2022 e 2023) e a Recopa Sul-Americana (2024). Ele realizou 198 jogos com a camisa tricolor, somando quatro gols e quatro assistências.

Jogos da Seleção Brasileira

Com Mário Bittencourt como chefe de delegação, o Brasil terá duas partidas na Data Fifa de março, pelas rodadas 13 e 14 das Eliminatórias. Primeiro, enfrenta a Colômbia no Mané Garrincha, em Brasília, na quinta (20), às 21h45 (de Brasília). Depois, viaja para Buenos Aires, onde encara a Argentina, no Monumental de Núñez, na outra terça (25), às 21h.

Mas não foi só André que Bittencourt reencontrou. Vice-campeão carioca com o Fluminense no último domingo (16), Mário encontrou os quatro jogadores do Flamengo, time que ficou com o título. São eles: Gerson, Léo Ortiz, Alex Sandro e Wesley.

