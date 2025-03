Lavega, do Fluminense, é convocado para a seleção do Uruguai

Lavega, do Fluminense, em sua chegada à seleção do Uruguai - (crédito: Foto: Divulgação / AUF)

O atacante Joaquín Lavega, do Fluminense, foi convocado para defender o Uruguai nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele se apresentou ao técnico Marcelo Bielsa nesta segunda-feira (17) visando as partidas contra Argentina e Bolívia.

Esta é, dessa forma, a segunda convocação de Lavega para a seleção principal de seu país. Em 2024, o jogador esteve na lista nos duelos contra Peru e Equador, pelas rodadas nove e dez, respectivamente. O atacante, entretanto, não foi a campo.

Lavega, porém, foi o capitão da seleção uruguaia na disputa do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela, entre janeiro e fevereiro deste ano. Ele marcou dois gols e contribuiu com uma assistência em oito jogos. Contratado junto ao River Plate-URU, Lavega assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até o fim de 2029, mas ainda não estreou pelo novo clube.

O primeiro desafio da seleção uruguaia na Data Fifa desse mês será na sexta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), contra a líder Argentina, no Centenário de Montevidéu. Depois, a equipe joga fora de casa, contra a Bolívia (sétimo lugar). O duelo será na outra terça (25), às 17h, no Municipal de El Alto, em La Paz.

O Uruguai é o vice-líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, Canadá e México. A Celeste soma 20 pontos após 12 partidas disputadas. Faltam seis rodadas para o fim da qualificação para o Mundial.

