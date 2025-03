Atlético define prazo para decisão sobre Deyverson

Atlético e Fortaleza ainda estão em negociações sobre o futuro do atacante Deyverson. Sem jogos agendados para os próximos 16 dias, o Galo precisará tomar uma decisão importante: se permitirá a transferência do jogador para o Leão.

A situação, aliás, é vantajosa para Deyverson. Além de uma valorização salarial, o atacante tem a oportunidade de firmar um contrato de três anos. Com o Atlético, o vínculo vai até o final da atual temporada. Nos bastidores, a diretoria atleticana já manifestou o desejo de seguir com o jogador. No entanto, deixou claro que não conseguirá igualar as condições financeiras propostas pelo Fortaleza.

Vale lembrar que, entre 10 de março e 11 de abril, a janela nacional estará aberta. Este período permite que atletas possam se transferir para outras equipes, desde que já tenham sido inscritos em algum Campeonato Estadual.

Deyverson chegou ao Galo em agosto de 2024, marcou oito gols e deu duas assistências em 33 jogos. Seu maior destaque ocorreu na Copa Libertadores de 2024, quando teve papel fundamental na classificação do time para a final da competição.

Caso acerte com o Fortaleza, Deyverson enfrentará a concorrência de Lucero, Breno Lopes e Renato Kayzer.

