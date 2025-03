Santos vai faturar quantia milionária com venda de mando de jogos

O Santos deve faturar um valor de R$ 3 milhões com a venda de três jogos a uma empresa. O primeiro deles foi o amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, no último domingo. Já os dois próximos serão no Campeonato Brasileiro, ainda sem data. A informação é do “ge”.

O Peixe será mandante de duas partidas em outras praças esportivas pelo país. Cada jogo terá um custo de R$ 1 milhão para a empresa. No total, com os três duelos, serão R$ 3 milhões na conta do clube.

Os jogos de Brasileirão ainda passam por avaliação de locais. Eles, aliás, vão acontecer antes ou depois da pausa para a disputa do Mundial de Clubes no meio do ano. Antes do fim de junho, serão 12 rodadas do Campeonato Brasileiro.

A diretoria alvinegra considerou positiva a disputa do amistoso em Curitiba, vencido por 4 a 1. Os jogadores, aliás, receberam uma folga de quatro dias após o duelo e têm reapresentação marcada para sexta-feira.

Disputando amistosos para se manter em forma, o Santos retorna oficialmente aos gramados no dia 30 de março, para visitar o Vasco. O jogo, afinal, marca o retorno do Peixe à Série A do Brasileirão após um ano disputando a segunda divisão.

