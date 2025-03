??dolo do Fluminense vê Flamengo prejudicado e cita ‘abismo de ideias’ em final do Carioca

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca após empatar em 0 a 0 com o Fluminense no domingo (16). Dessa forma, o resultado rendeu críticas de Felipe Melo, ex-jogador do Fluminense, sobre o desempenho da equipe tricolor no confronto. Ele postou um vídeo em suas redes sociais avaliando o confronto.

“Eu acho um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. Se você perguntar pra mim, o Fluminense lutou? Lutou! Os jogadores correram, lutaram? Correram muito. Lutou o tempo todo, correu, batalhou, mas com a bola no pé, não conseguiu jogar. E isso é treino. Você precisa ter ideia de treino. Treinar pra você poder sair jogar com a bola no pé. Para sair com o passe longo. Para atrair o time adversário, criar superioridade dos lados. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo quando precisava sair jogando com um passe entre linhas assim o fazia, sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar bola. Então era duas, três opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola do Fluminense ele não sabia o que fazer porque não tinha opções. Não teve sistema de jogo, não teve saída de bola”, disse.

No fim do jogo, o Flamengo teve dois gols anulados – um por falta no início da jogada e outro por impedimento. Dessa forma, na opinião de Felipe Melo, ele não concorda com a falta marcada.

“E olha, teve dois gols anulados. E arrisco dizer, o primeiro gol eu não daria falta. Então, essa é uma análise sem clubismo. Parabéns ao Flamengo. Justo, vencedor”, afirmou.

Flamengo e Fluminense

A decisão do Campeonato Carioca, em dois jogos no Maracanã, acabou com mais uma conquista do Rubro-Negro na competição. No primeiro jogo, a equipe comandada por Filipe Luís venceu por 2 a 1, com gols de Wesley e Juninho, enquanto Keno descontou para o Tricolor.

Assim, o Flamengo tinha a vantagem para o segundo confronto e, apesar do jogo ter ficado no empate sem gols, o Rubro-Negro teve duas oportunidades seguidas no fim do jogo. O primeiro lance, no gol do Juninho, o VAR chamou e o árbitro anulou o gol por uma falta no início da jogada.

Por outro lado, minutos depois, Michael balançou as redes. No entanto, foi marcado impedimento e, portanto, o Rubro-Negro teve mais um gol anulado no confronto.

