Decisivo no título carioca, Juninho celebra sonho pelo Flamengo

Juninho foi decisivo do título do Campeonato Carioca

Sem muitas pompas, o atacante Juninho chegou ao Flamengo para ser substituto de Gabigol, hoje no Cruzeiro. Ele ainda não conseguiu convencer a torcida rubro-negra e tem pouco dentro de campo por causa de lesão. No entanto, o jogador foi decisivo no título do Campeonato Carioca, especialmente no primeiro jogo da final contra o Fluminense, no Maracanã.

“Muito realizado. É o sonho de qualquer jogador vestir a camisa e ser campeão pelo Flamengo. Jogar um clássico e fazer um gol. Estou muito feliz e realizado pelo título e pelo gol”, comemorou.

Juninho poderia ainda emplacar mais duas assistências. Ele foi acionado no segundo tempo e fez passes decisivos, porém os gols estavam irregulares na visão da arbitragem. O atacante não concordou com a marcação do árbitro.

“Para mim não foi falta. Foi lance normal. Também não sei se estava impedido na segunda assistência. Dizem que a linha estava um pouco grossa. Mas é futebol. Se o juiz quis fazer isso é opção dele. Eu estava do lado do bandeira e o bandeira não quis dar a falta”, comentou ainda no gramado enquanto comemorava o título.

Assim, Juninho vai aproveitar o tempo sem jogos para se recondicionar fisicamente. O atacante se recuperou recentemente de um edema na coxa direita e ainda não se sentia preparado para ser titular.

