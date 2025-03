Jogador do Flamengo custeia viagem de lutador para competição fora do país

Gerson, meio-campista do Flamengo, teve mais uma atitude admirável, dessa vez fora de campo. O ídolo do Rubro-Negro decidiu pagar os custos da viagem do jovem atleta de jiu-jitsu Gabriel Mussum para a Flórida. O promissor esportista buscava ajuda financeira para conseguir disputar uma competição em julho, nos Estados Unidos.

Gabriel e sua mãe, Cintia, foram à entrada do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Como de costume, a família foi ao local para tentar vender os chaveiros e angariar recursos para a viagem. Após a atividade do elenco profissional, Gerson se comoveu com a história do jovem atleta de jiu-jitsu do Complexo da Maré e decidiu ajudá-lo.

Possibilidade de renovação contratual

Marcão, pai e empresário do volante, afirmou que o processo de ampliação de vínculo de Gerson está em andamento. Inclusive, que José Boto, novo diretor técnico do clube, é quem conduz as tratativas. Como o jogador mantém as boas performances e o destaque, o clube entende que seja necessária uma valorização salarial. Além disso, a intenção é elevar a sua multa rescisória. Atualmente, o contrato do meio-campista com o Flamengo expira ao fim de 2027.

Flamengo conquista bicampeonato carioca

O Rubro-Negro sagrou-se campeão Estadual pela segunda vez consecutiva, no último domingo (16). O time da Gávea confirmou o título após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, após vencer a partida de ida da decisão por 2 a 1. Esta, aliás, foi a sétima final seguida da equipe. Como primeiro capitão do Flamengo, Gerson levantou o troféu ao lado de outros ídolos do atual elenco, Arrascaeta e Bruno Henrique. A principal referência da história do clube, Zico, também participou do momento da entrega da taça.

Esta é a segunda conquista da equipe na temporada. A superioridade aos demais rivais no torneio e o desempenho o credenciam como favorito em outras competições na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.