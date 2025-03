Técnico do Vasco sub-17 projeta duelo pela Copa do Brasil contra o Cuiabá

Cássio Barros (esq.) fez mais de 270 partidas com a camisa do Vasco - (crédito: Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama)

Após estrear com vitória no comando do sub-17 do Vasco, o técnico Cássio Barros já vê no horizonte a segunda fase da Copa do Brasil. É nesta terça-feira (18), quando o Cruz-Maltino entra em campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, pelo jogo de ida. Em sua primeira partida, o Gigante da Colina venceu o Coimbra (MG) por 3 a 1, garantindo, assim, uma vaga na próxima fase. Cássio, que é ex-jogador do Vasco, comentou sobre as expectativas para 2025.

“A expectativa é de fazer uma boa temporada. Nós temos a Copa do Brasil onde avançamos e fizemos um bom resultado nesse primeiro jogo, junto com uma boa performance da nossa equipe. Esperamos crescer jogo após jogo. Sabemos que à medida que passamos de fase o nível de dificuldade também aumenta, mas esperamos chegar o mais longe possível. Sobre o Cuiabá, é uma equipe que requer muito cuidado. Eles são bem organizados e fizeram um bom resultado contra o Atlético-GO, uma equipe muito qualificada também”, afirmou.

Histórico de Cássio no Vasco

Com grande histórico pelo Vasco, o ex-atleta Cássio Barros assumiu a equipe Sub-17 do Cruz-Maltino em fevereiro. Anteriormente, o treinador estava no comando do time profissional do Vitória-ES. Ele também soma passagens por Nova Venécia FC, Palmas-TO e Duque de Caxias, aliás. O técnico, então, comentou sobre esse retorno ao clube do coração.

“Para mim foi um motivo de muita alegria poder retornar ao Vasco e contribuir um pouco com a formação dos atletas. O Pedrinho e o Felipe estão desenvolvendo um bom trabalho e hoje poder fazer parte desse projeto é um momento de muita alegria. Vejo bons meninos aqui nessa equipe do Sub-17. Temos alguns atletas individualmente falando, muito bons e que temos que ter bastante atenção e cuidado. É uma safra que vemos com bastante perspectiva de poderem um dia terem espaço na equipe profissional do Vasco. Nossa ideia aqui é tentar extrair o máximo desses atletas para que quando cheguem no time principal eles possam ter o melhor nível técnico possível”, contou.

Essa não é a primeira vez que o treinador comanda as categorias de base do clube carioca. Cássio acumula passagens pelo Sub-13, Sub-15 e o próprio Sub-17 do Vasco entre 2008 e 2014. O treinador também passou pelo comando técnico das categorias de base do Madureira e do Nova Iguaçu no Estado do RJ.

