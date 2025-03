Ex-jogador do Corinthians questiona contrato de Depay: ???Vínculo caro serve para quê????

A repercussão pelos altos valores acordados no contrato de Memphis Depay com o Corinthians volta à tona a cada meta que ele alcança. Após o Timão vencer o Palmeiras por 1 a 0, no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista, o holandês ganhará nova premiação. O camisa 10 ganhou mais R$ 1,5 milhão depois de dar assistência para o gol de Yuri Alberto, no Allianz Parque, no último domingo (16).

A situação incomodou o ex-jogador Vampeta. Assim, durante o programa “Canelada”, da “Rádio Jovem Pan”, o ídolo do Corinthians criticou as altas bonificações a cada objetivo previsto em contrato.

“Cada jogador tem o seu staff, que cuida da sua carreira. Não só o Depay, mas todos os outros atletas do Corinthians. O que muito me admira é a instituição, e quem está no poder neste momento, aceitar (o contrato)”, explicou Vampeta.

“Quando se contrata um jogador, é para ele jogar e conquistar títulos. Agora, se paga para o Memphis, sei lá, R$ 3 milhões só para ele treinar. Se ele der um passe, é mais R$ 1 milhão, se fizer um gol ganha mais, se não fizer uma falta, ganha mais, se ganhar título. Isso é loucura. É por isso que estamos vendo aí vários clubes quebrados. O contrato caro serve para que então?”, complementou o ex-atleta.

Vínculo de Depay com Corinthians é baseado em altas cifras e metas

O atacante holandês teve direito a essa premiação depois do triunfo sobre o Palmeiras, pois alcançou 20 participações em gols na sua passagem pelo Corinthians com a assistência. No momento que atingir a marca de 25 e 30 contribuições, ganhará novos bônus.

O vínculo, aliás, prevê outras bonificações. Entre elas estar na relação de jogadores disponíveis em 70% dos compromissos entre setembro de 2024 e julho de 2025, seja como titular ou opção no banco. Se bater essa meta, o camisa 10 receberá R$ 6,3 milhões.

Na verdade, há uma progressão deste objetivo. Se Depay estiver na relação de atletas em 50% dos jogos, ganhará R$ 3,15 milhões. Caso aumente a frequência para 60%, haverá uma adição de R$ 1,57 milhão. O valor é o mesmo se alcançar os 70%. A soma dos montantes é exatamente R$ 6,3 milhões.

Vale relembrar que o Corinthians já tem um custo mensal com a remuneração de R$ 3 milhões do holandês. Os valores aumentam exatamente a cada uma dessas metas que o camisa 10 bate.

