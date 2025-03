‘Fala, Zezé’ tem novos bastidores revelados: ‘Ele fez todo mundo acreditar que foi o Thiago’

Os torcedores brasileiros ainda buscam respostas sobre o que aconteceu com o Cruzeiro em 2019. Afinal, o elenco era composto por grandes jogadores que haviam conquistado um título nacional em 2018, mas, na temporada seguinte, o time sofreu o rebaixamento. Novos detalhes dos bastidores continuam a surgir.

O meia Robinho, que era titular naquele time, revelou informações sobre os atrasos salariais e recordou algumas resenhas com os atletas. Entre os episódios mencionados, o ex-camisa 19 relembrou o caso do vazamento do áudio “Fala, Zezé”. Naquele momento, os salários estavam em atraso e o então camisa 10 do Cruzeiro, Thiago Neves, enviou um áudio no WhatsApp cobrando a situação, mas o conteúdo acabou vazando.

“Foi complicada essa história. O Thiago perdeu o pênalti contra o CSA. O áudio vazou logo depois do jogo. Ele pediu o pagamento durante o dia para o Zezé. O áudio vazou depois. O Thiago não é burro a ponto de vazar o áudio. Foi o Zezé, mano. O Zezé é tão influente que conversa com senador, com presidente… Fizemos uma reunião e ele fez todo mundo acreditar que foi o Thiago Neves quem divulgou o áudio”, disse Robinho em entrevista ao Charla Podcast.

Robinho afirma que Zezé teve papel crucial no rebaixamento

Robinho ainda lembrou que, durante a reunião, Zezé Perrella, então vice-presidente de futebol do Cruzeiro, manipulou a situação para convencer o elenco de que Thiago Neves havia sido o responsável pelo vazamento do áudio.

“Foi tão boa a resenha do Zezé. Todo mundo chegou no vestiário e os caras disseram: ‘Thiago, você foi muito burro’. E o Thiago respondeu: ‘Você está louco, não faria isso’. Aí, na reunião, o Fred disse que ia cobrar o Zezé, mas na hora não falou nada, porque o Zezé já tinha se adiantado. Esse Zezé é tão filho da mãe, ele virou o jogo, e todo mundo ficou revoltado com o Thiago. O cara é esperto. Depois que ele assumiu a situação, acabou selando o rebaixamento. Mas, quando ele entrou, só jogou a pá”, concluiu Robinho.

Relembre o áudio

Em 29 de novembro de 2019, o Cruzeiro estava com salários atrasados e lutava contra o rebaixamento para a Série B. O meia Thiago Neves, um dos líderes do time, fez cobranças que acabaram se tornando públicas.

“Fala, Zezé. Bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Sei que está difícil para vocês conseguirem recursos, sei que estão correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém do time. Será que você consegue pagar pelo menos esses 60% (dos salários atrasados) antes do jogo de quinta-feira? Aí não precisa nem ter prêmio para vencer o jogo. Isso seria uma motivação a mais para a gente. Assim, não precisaria de uma premiação para vencer, porque nossa obrigação é ganhar esse jogo. Tá louco! Se a gente não vencer o CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% de salários atrasados.”

