Fluminense tem três jogadores no DM durante Data Fifa

Após o fim do Campeonato Carioca, o Fluminense terá cerca de 12 dias de “descanso” antes de seu próximo compromisso. Neste período entre o fim do Estadual e o começo do Brasileirão, porém, ocorrerá a primeira Data Fifa do ano.

É o tempo que o Flu terá para tentar avançar na recuperação de jogadores lesionados. Atualmente, três atletas estão no Departamento Médico do clube: Gabriel Fuentes, Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso.

O primeiro se lesionou no jogo de ida da final do Carioca contra o Flamengo (derrota por 2 a 1), na última quarta (12), no Maracanã. Fuentes sofreu lesão de grau 2 no músculo reto fermoral da coxa esquerda. Por isso, deve ficar ausente entre quatro e seis semanas.

Já Renato Augusto pode voltar em breve. Ele vem treinando com o grupo após cirurgia para corrigir lesão no ombro esquerdo. Ele está fora de ação desde o dia 26 de janeiro, quando fez sua única partida na temporada. O meia de 37 anos atuou por 54 minutos no empate em 0 a 0 contra o Madureira.

Ganso, por sua vez, passou por uma ablação cardíaca por conta de uma miocardite, problema que acomete o coração. A tendência é, assim, que o jogador retorne às atividades já no sábado (22). A estreia do Fluminense no Brasileirão é no sábado seguinte (29), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

