Acusado de jogar carro em Léo Medeiros fez ameaça de morte a ex-volante em bar

O motorista, acusado de jogar o carro contra o prefeito de Recreio, Léo Medeiros (PT), ex-atleta do Cruzeiro e Flamengo, é servidor público na cidade e já teria feito ameaças de morte anteriores ao fato. A Polícia Civil confirmou a informação.

De acordo com o delegado Diêgo Candian, na noite de sábado, 15 de março, o investigado chegou a um estabelecimento, ligou o som. Léo e outros amigos que estavam no bar pediram para ele desligar, algo que foi atendido. Contudo, uma confusão iniciou.

“Contudo, inesperadamente, o investigado, que é funcionário público na Prefeitura de Recreio, passou a ameaçar o prefeito, dizendo que daria três tiros na cara dele caso demitisse o seu filho, que também é funcionário público”, explicou o delegado.

Diêgo informou ainda que a esposa do investigado chamou o marido para ir embora. Ele saiu, no entanto, deu uma volta com o carro no quarteirão e retornou. Na sequência, avançou até a mesa onde as vítimas estavam.

O motorista acabou preso e levado para uma unidade prisional da região. Ele não teve seu nome divulgado. O autor vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio e também por dirigir alcoolizado.

Léo Medeiros e os amigos foram encaminhados para o Hospital São Sebastião, em Recreio. Um deles segue internado. O prefeito recebeu alta e se recupera em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.