Após folga, elenco do São Paulo passa por avaliações físicas

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (17) após ganhar o fim de semana de folga. Os jogadores tiraram o dia para avaliações físicas no Reffis Plus do CT da Barra Funda.

O plantel foi dividido em grupos de quatro jogadores. As atividades tiveram início às 10h30 (de Brasília) para o primeiro quarteto e às 17h para a última leva. As avaliações duraram cerca de 1h30.

O Tricolor fará atividades no campo de terça a sexta-feira. Em seguida, a equipe fará um jogo-treino contra o São Bernardo, às 10h, no Morumbis, no sábado. No entanto, a partida terá portões fechados para imprensa e torcedores.

Dois jogadores ficaram fora das avaliações físicas no São Paulo. O zagueiro Ferraresi, convocado pela seleção da Venezuela, e Bobadilla, na lista do Paraguai, foram as ausências.

O próximo jogo oficial do São Paulo será no dia 30 de março, quando recebe o Sport no Morumbis.

