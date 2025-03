Palmeiras organiza logística para ter convocados na final contra o Corinthians

Estevão está com a Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Palmeiras organiza dois voos fretados e fecha os últimos detalhes da logística para ter os jogadores convocados na decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Cinco atletas foram chamados para as seleções do Brasil, Uruguai e Colômbia para os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo, entre os dias 17 e 25 deste mês. A finalíssima do Estadual será em 27 de março. Na ida, o Verdão perdeu por 1 a 0.

Dessa maneira, os cinco convocados são titulares do Palmeiras nesta temporada. Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres estão com a seleção do Uruguai; Richard Ríos com a Colômbia, e Estevão a serviço do Brasil.

Pelo planejamento elaborado pela direção do Alviverde, sairão dois voos fretas da Colômbia e Bolívia, onde estarão os estrangeiros do plantel. Já Estevão estará em Buenos Aires com a Seleção Brasileira, que enfrentar a Argentina. O atacante retorna em voo comercial, afinal a logística neste caso é mais simples.

A última partida das seleções nesta Data Fifa será na terça-feira, dia 25. Dessa forma, os jogadores se reapresentam na Academia de Futebol na quarta, um dia antes do confronto diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Na reunião na sede da Federação Paulista antes do jogo de ida da final do Paulistão, o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, levantou a hipótese de atuar em conjunto com o Corinthians, que também terá desfalques na Data Fifa, para organizar os voos. Essa parceria com o Timão está entre os detalhes que ainda serão conversados.

Palmeiras precisa da vitória contra o Corinthians para garantir o título

O elenco do Palmeiras folga nesta segunda e terça, e retorna na próxima quarta, quando inicia a preparação para a final do Estadual.

O Palmeiras visita o Corinthians na quinta-feira (27) e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com o título. Assim, em caso de triunfo com apenas um de vantagem, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

