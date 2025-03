Flamengo aguarda resposta de Jorginho: ‘A bola está com ele’

Pensando em reforçar a equipe para Mundial de Clubes, o Flamengo já tem conversas adiantadas com o volante Jorginho. No entanto, ainda não tem assinado entre as partes. O diretor rubro-negro, José Boto, disse que a decisão no momento está com o jogador, que tem contrato com Arsenal, da Inglaterra, até 31 de junho.

“Nesse momento a bola está com ele e ele normalmente trata bem a bola. Espero que trate bem no sentido de ser melhor para ele e para nós. Ou seja, vir para o Flamengo. Se der tudo certo ele joga o Mundial pelo Flamengo. A liga acaba em maio, os jogadores mudam de clube e há um acordo entre os clubes de liberaram os jogadores assim que acaba a temporada”, disse o diretor ao canal Venê Casagrande.

A ideia do Flamengo é que o jogador rescinda o contrato na Inglaterra antes do dia 2 de junho, quando abrirá a janela de transferências pré-Mundial. O Rubro-Negro, aliás, terá até o dia 10 de junho para finalizar a contratação do reforço de 33 anos. A Premier League finaliza dia 25 de maio, enquanto a decisão da Champions será em 31 do mesmo mês.

A expectativa é que as coisas aconteçam a partir de abril, quando Jorginho deverá sentar com o Arsenal para tratar do futuro. O jogador, que desperta interesse de outros clubes, demonstrou o desejo de vir para o Flamengo e disputar o Mundial, que acontecerá a partir de 14 de junho nos Estados Unidos.

