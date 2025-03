Zagueiro valoriza desempenho do CSA na Copa do Nordeste e destaca jogo contra o Bahia

A equipe do CSA se prepara para o confronto contra o Bahia, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. As equipes estão na primeira e segunda colocações do Grupo B, com o Tricolor tendo dois jogos a menos que o time alagoano. Com a vitória, o CSA pode garantir uma vaga para a próxima fase já com uma rodada de antecedência. O zagueiro Betão falou sobre a importância do confronto.

“Com certeza vai ser o jogo mais difícil até o momento da nossa temporada. Vamos enfrentar um time de Série A, com investimento milionário e que está vivendo um ótimo momento. Até por isso está com méritos na Libertadores. Mas vamos muito concentrados para esse jogo, com a atenção redobrada. E com ajuda do nosso torcedor, vamos buscar um bom resultado para nos classificarmos bem na Copa do Nordeste”, disse.

Além de estar na primeira colocação do Grupo B na Copa do Nordeste, com dez pontos em cinco jogos, o CSA está na Terceira Fase da Copa do Brasil, após golear o Tuna Luso pelo placar de 5 a 0. O time, contudo, foi eliminado do Campeonato Alagoano nas semifinais. Reforço do time para a temporada de 2025 (que ainda tem pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro), o zagueiro Betão já soma 14 partidas no ano, sendo todas elas como titular. O atleta falou sobre o desempenho geral do time até aqui.

“Ficamos muito tristes pela eliminação no estadual, mas já passou. Quando se joga em um clube do tamanho do CSA, não tem muito tempo para lamentação. Nosso foco agora é passar o máximo possível de fases da Copa do Brasil e avançar na Copa do Nordeste. Além, claro, do nosso principal objetivo na temporada, que é o acesso. Estamos vivendo um bom momento, mas não podemos baixar a guarda, pois o ano está apenas começando e temos muitas coisas para conquistar ainda”, finalizou.

