Bap, sobre renovação de Gerson no Flamengo: ‘Minha parte eu já fiz’

Após uma cobrança pública do pai e empresário de Gerson no último mês, o Flamengo apresebtiy uma proposta de renovação para o jogador. Presente no sorteio da Libertadores 2025, o presidente do clube comentou sobre os próximos passos da negociação e se disse otimista para um desfecho positivo.

“Fizemos uma proposta para o Gerson que eu julgo proposta muito boa e agora a bola está com ele. Mas estamos otimistas e não vamos deixar nada desta renovação para a última hora. Acredito que o Gerson ficou satisfeiro com a proposta que oferecemos. A minha parte eu já fiz”, disse o presidente à ESPN.

O atleta é um dos principais nomes do time de Filipe Luis e, além disso, é o capitão da equipe. Porém, o camisa 8 não tem um aumento salarial desde que retornou ao clube, em 2023. Assim, tem um dos menores salários entre os principais nomes do elenco.

O contrato atual de Gerson com o Flamengo vai até dezembro de 2027. A proposta de renovação foi oferecida pelo clube na última semana e, agora, o Rubro-Negro espera a resposta do meia para colocar um fim na polêmica sobre a valorização do jogador.

Cobrança do pai de Gerson ao Flamengo

No início de fevereiro, o pai e empresário de Gerson revelou, que o volante abriu mão de metade do salário dos tempos de Olympique de Marselha, na França, para voltar ao Rubro-Negro em 2023. Assim, cobrou uma maior valorização para o craque.

“Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria: “Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto?”, recordou Marcão em seu canal, o “Pod do Marcão”, emendando com a cobrança.

“E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo”, completou.

