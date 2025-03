Vice do Palmeiras confirma ‘carona’ para jogadores do Corinthians

Com jogadores convocados para a Data Fifa, Palmeiras organizou dois voos fretados para contar com os atletas na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Aliás, o vice-presidente do clube confirmou que os jogadores do rival retornarão juntos para a decisão.

Aliás, Paulo Buosi revelou que o Alviverde não dividirá os custos da viagem com o Timão e, portanto, será uma “carona”. Os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo estão marcados entre os dias 17 e 25 de março. A final do Paulistão, por outro lado, será no dia 27 do mesmo mês.

“Não dividiremos custo com o voo fretado. O que vai acontecer é que o Palmeiras irá fretar o avião e os jogadores do Corinthians virão com a gente. Futebol é isso, pensar no bem comum e não só no seu umbigo, para melhorar o futebol é assim que tem que ser”, disse o vice do Verdão à ESPN, no sorteio da Copa Libertadores 2025.

Os cinco convocados para a Data Fifa são titulares do Palmeiras nesta temporada. Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres estão com a seleção do Uruguai; Richard Ríos com a Colômbia, e Estevão com o Brasil.

O Corinthians, aliás, tem o mesmo número de jogadores presentes nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. São eles: Memphis Depay, pela Holanda; José Martínez está com a Venezuela, enquanto Carrillo defende a seleção do Peru. Por fim, Félix Torres e Romero foram convocados pelas seleções do Equador e Paraguai, respectivamente.

Final do Campeonato Paulista

No primeiro duelo, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque. Agora, fora de casa, o Alviverde precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título. Caso vença por apenas um de diferença, a final terá definição nos pênaltis.

