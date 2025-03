Mãe de Cuca se declara à torcida do Atlético: ‘Vocês moram no meu coração’

Mãe do técnico Cuca comemorou mais um título do Atlético - (crédito: Foto: Reprodução/YouTube/GaloTV)

Cuca está em sua quarta passagem pelo Atlético Mineiro. Ele esteve no clube entre 2011 e 2013, em 2021, 2022, e atualmente. Ao longo de sua trajetória, conquistou diversos títulos importantes, como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Aliás, com tantas conquistas e identificação com o clube, seus familiares também se tornaram torcedores apaixonados.

No último sábado (15), a mãe do treinador, Nilde Stival, esteve no Mineirão para celebrar mais uma conquista de seu filho com a camisa atleticana. Emocionada, ela fez questão de dedicar palavras de agradecimento à torcida alvinegra.

“Eu quero agradecer imensamente a essa torcida maravilhosa, a do Atlético Mineiro, a do Galo, como costumo chamar. Eu estou viva e sei que todos eles oraram por mim, junto com a minha família. Só desejo a felicidade de todos. Vocês são a alma do Atlético. Por isso, vocês moram aqui, dentro do meu coração. Estão sempre comigo”, disse, emocionada, em entrevista à TV Galo.

Superando momentos difíceis

Nilde, afinal, também relembrou os momentos difíceis que enfrentou em 2021, quando esteve internada com Covid-19. Ela passou 61 dias hospitalizada, mas conseguiu se recuperar a tempo de ver o filho conquistar dois títulos nacionais.

“Naquele momento, quando entrei em campo após o título do Campeonato Brasileiro de 2021, parecia que eu estava no meio daquela multidão inteira. Eu devo muito à família atleticana. Acredito que naquele momento (em 2021), muitos pedidos e orações foram feitos por ele, e não tanto por mim. (…) Eu me senti profundamente amada por todos. Quando estou aqui, me sinto parte da minha família”, recordou, emocionada.

