Náutico x América-RN: onde assistir, escalações e arbitragem

O Náutico vai receber o América-RN nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. No Grupo B do torneio regional, o Timbu está na sexta colocação da tabela, com cinco pontos. Por outro lado, o Mecão está em quarto lugar, somando sete. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e da ESPN (canal fechado).

Como chega o Náutico

O Timbu chega embalado após vencer o Vitória por 2 a 0 na última quarta-feira (12) e, então, se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Já na Copa do Nordeste, venceu apenas na partida de estreia. Posteriormente, foram duas derrotas e dois empates. Visando o G4 da competição, precisa aproveitar o fator casa para somar pontos.

Para o duelo, a equipe deve ter a mesma base que derrotou o Vitória no último jogo, mas deve haver pelo menos uma mudança. Afinal, o volante Auremir foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não estará à disposição do técnico Marquinhos Santos. Assim, Igor Pereira deve entrar como titular.

Como chega o América-RN

A equipe se classificou para a final do Campeonato Potiguar no último sábado (15) ao vencer o Santa Cruz de Natal por 2 a 0. Na última rodada da Copa do Nordeste, porém, perdeu para o Ceará por 1 a 0. No torneio, aliás, acumulou até aqui duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Para o duelo, o América terá três desfalques. O zagueiro Rafael Jansen, o volante Lucas Gabriel e o meia Romarinho seguem fora, enfrentando, respectivamente, uma lesão no púbis, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e uma pancada no pé. Por outro lado, o volante Mikael, em fase final de recuperação de um desconforto muscular, pode estar disponível para a partida.

Náutico x América-RN

Copa do Nordeste- 6ª rodada

Data e horário: 18/03/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

NÁUTICO: Muriel; Felipe Santana, Carlinhos e Rayan (Bruno Mezenga ou Marco Antônio); Marcos Ytalo, Igor Pereira, Wenderson, Patrick Allan e Luiz Paulo; Hélio Borges e Vinícius. Técnico: Marquinhos Santos

AMÉRICA-RN: Renan Bragança; Lucas Mendes, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Robson, Antônio Villa e Henrique; Thailor e Thiaguinho. Técnico: Moacir Júnior

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Auxiliares: Rodrigo Guimarães Pereira e Renner Lisboa dos Santos (ambos de SE)

VAR: –

