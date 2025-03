Santos busca empate com o Atlético no Brasileirão Sub-20

Pela segunda rodada do Brasileirão Sub-20, Atlético-MG e Santos empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (17), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Os donos da casa saíram na frente com Louback na primeira etapa. Mas os visitantes empataram nos acréscimos com gol de Pepê Firmino.

Assim, o Peixe assumiu momentaneamente a liderança do campeonato, com quatro pontos. Por outro lado, o Galo somou seu primeiro ponto no torneio e, então, ocupa a 10ª posição. Com nove jogos restantes, a rodada se encerrará apenas na sexta-feira (21).

O jogo

O Atlético-MG chegou primeiro com um chute de Louback, defendido por Rodrigo Falcão. O Santos pressionou a saída de bola e criou oportunidades, mas falhou no último passe. O Galinho aproveitou os espaços e abriu o placar em uma bola parada. David Kauã cruzou da esquerda, Denilson cabeceou, a bola bateu no travessão e, no rebote, Louback marcou o único gol da primeira etapa, aos 30 minutos.

Já na segunda etapa, os visitantes tentaram pressionar nos primeiros minutos e teve bom momento no jogo. Mas o empate saiu apenas nos acréscimos, aos 47 minutos. No lance, o Peixe saiu em contra-ataque e Padula bateu rasteiro para defesa do goleiro, mas Pepê Firmino pegou a sobra e evitou a derrota fora de casa.

Agora, pela terceira rodada, o Atlético-MG vai visitar o Grêmio no dia 26 de março (quarta-feira), às 15h (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira da Silva. Já o Santos visitará o São Paulo no dia 27, às 17h15, no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel.

