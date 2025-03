Bap analisa adversários do Flamengo na Libertadores: ???De bom tamanho para a gente???

O Flamengo conheceu nesta segunda-feira (17) seus adversários na fase de grupos da Libertadores 2025 e enfrentará um velho conhecido, a LDU, do Equador, que jogará a 2.850 metros acima do nível do mar. O Rubro-Negro foi representado pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, no evento realizado na sede da Conmebol, no Paraguai.

Contudo, com três títulos da Libertadores, o último conquistado em 2022, o Flamengo, além da LDU, também medirá forças contra Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG). Todos, aliás, estão no Grupo C da competição internacional.

“Não tem moleza, mas, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho para a gente. Quando vocês lembrarem de Libertadores, sempre cito, é natural pegar equatoriano. A bola roda, vemos o time chegando, estamos nos acostumando. Conceitualmente, há grupos mais parelhos do que o nosso. O Flamengo não tem do que reclamar. Devemos focar no trabalho, fazer o que controlamos e realizar uma boa fase de grupos para ir bem nas fases decisivas”, analisou Bap.

Por sua vez, o Flamengo sempre se preocupa com a questão do calendário e das viagens longas. Bap, portanto, finaliza destacando a programação e logística do time carioca na Libertadores deste ano.

“Estamos acostumados a viagens longas. Nossa estrutura é equipada para gerar conforto, e a logística está longe de ser um problema. No Flamengo, estamos sempre animados e empolgados. Em 2025, começamos bem; sigamos dessa forma. E que na Libertadores não seja diferente”, concluiu o presidente do Flamengo.

