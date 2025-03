Casares destaca logística e prega respeito aos adversários do São Paulo na Libertadores

Casares valorizou a logística do Tricolor dentro do torneio - (crédito: Foto: Reprodução/CazéTV)

O São Paulo conheceu os seus adversários na Copa Libertadores. Na noite desta segunda-feira (17), em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, o Tricolor caiu no Grupo D, junto com Libertad, Talleres e Alianza Lima.

O presidente do clube, Julio Casares, ressaltou que a logística ajudou o Tricolor no torneio, mesmo com a viagem para Lima. O dirigente considerou o grupo como duro, mas acredita que há outras chaves mais complicadas na Libertadores.

“O sorteio nos deu uma logística melhor. Lima é a mais distante, mas não é preocupante. Há um grupo mais difícil, que ficou com Inter e Bahia. Mas temos de respeitar nossos rivais. Mas Talleres sempre cai em nosso caminho, é duro. Libertad é forte. Enfim, não tem jogo fácil, mas a questão da logística foi boa”, destacou.

No grupo, o São Paulo vai encarar um velho conhecido, o Talleres. Os argentinos eliminaram o Tricolor na fase preliminar em 2019 e, no ano passado, venceram dentro de casa. Casares espera que o time consiga quebrar esse retrospecto e declarou respeito a todos os adversários.

“Mas quando vejo o retrospecto de Libertad e Talleres, quem sabe a gente quebra a escrita de não ir bem em Córdoba. Mas encaramos qualquer grupo como grupo da morte. O São Paulo encara com respeito o adversário. O que marca o sucesso é o grau de competitividade, e temos de ter um grupo preparado para essa maratona”, pontuou.

