CEO do Fortaleza afirma que equipe precisa aproveitar fator casa na Libertadores

O Fortaleza está novamente na Libertadores e, nesta segunda-feira (17), conheceu seus adversários na fase de grupos. O Leão está no Grupo E e enfrentará o Racing, da Argentina, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, o Colo-Colo, do Chile, e o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Dessa forma, o CEO do clube, Marcelo Paz, destacou os confrontos.

“Todos os grupos têm nível e dificuldade. O Racing, cabeça de chave, é uma equipe forte e representa um grande desafio, pois o Fortaleza ainda não o enfrentou. Jogamos contra eles em 2022, foi muito difícil, com muita torcida, e o Barranquilla, depois de algum tempo, ganhou do colombiano. As três equipes não estão tão bem, mas, com a Libertadores, estarão fortes. No entanto, elas também estão preocupadas com o Fortaleza. O que temos de fazer é aproveitar o fator casa. Precisamos fazer muitos pontos, distantes da torcida deles”, afirmou o dirigente.

LEIA MAIS: Estes são os grupos da Libertadores-2025

Fortaleza vibra com confrontos fora da altitude

Por outro lado, Marcelo vibrou com o fato de o Fortaleza, na fase de grupos, não precisar atuar na altitude e afirmou que o time se livrou dessa situação.

“Não pegamos altitudes expressivas e nos livramos disso. Queremos nos classificar. O grupo é possível de classificar, mas com jogos difíceis. Precisamos nos preparar fisicamente, taticamente, tecnicamente e mentalmente, e estar confiantes na qualidade do nosso elenco”, concluiu Marcelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.