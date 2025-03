Boto diz que Flamengo de Filipe Luis tem o ‘melhor futebol do Brasil’

José Boto e Filipe Luis, diretor e técnico do Flamengo, respectivamente - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, rasgou elogios ao Flamengo e a Filipe Luis nesta segunda-feira (17). A equipe conquistou o Campeonato Carioca no último domingo, com um placar de 2 a 1 no agregado.

Esse, aliás, é o terceiro título do Rubro-Negro na temporada, já que também conquistou a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara este ano. Assim, o dirigente português acredita que a equipe tem o melhor futebol do Brasil atualmente.

“Em termos de estética, nota artística como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento. E não exagerando, não vejo muitos times no mundo com futebol tão atrativo, ofensivo, de risco, como o nosso”, iniciou.

“Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Mas nesse momento não é fácil ver um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como jogamos, embora o resultado tenha sido empate. Estavam deliciados”, concluiu o dirigente em entrevista ao canal “Venê Casagrande” no YouTube.

O português, aliás, comentou sobre a presença de Alcaraz no futebol inglês e disse que o Flamengo é muito melhor do 70% das equipes da Premier League.

“Por que serve para a Premier League e não serve para o Flamengo? Para mim, o Flamengo é muito melhor do que algumas… Vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipes da Premier League”, comentou Boto.

Agenda do Flamengo

Após o título carioca, o Rubro-Negro estreia pelo Campeonato Brasileiro no dia 29 de março, contra o Internacional, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no início de maio, iniciará sua caminhada na Copa Libertadores.

