Sant’Ana avalia grupo do Vasco na Sul-Americana e fala sobre movimentações no mercado

O Vasco está de volta às competições internacionais! Desde 2020 ausente de torneios fora do Brasil, o Cruzmaltino estará na Copa Sul-Americana em 2025 e conheceu os seus adversários na fase de grupos na noite desta segunda-feira (17).

O executivo de futebol do clube, Marcelo Sant’Ana afirmou, em entrevista à CazéTV, que há uma confiança na competição. A visão do clube é que as copas são as competições com maior possibilidade de conquista do Vasco, incluindo a Sul-Americana.

“A expectativa é positiva. A gente acredita que as copas são os torneios que a gente tem a maior possibilidade de êxito dentro da temporada. Essa Sul-Americana marca o retorno Vasco às competições internacionais após cinco anos”, destacou.

No grupo, o Vasco enfrentará o Lanús, da Argentina, o Melgar, do Peru, e o Puerto Cabello. Sant’Ana avaliou os adversários e enfatizou que é necessário entrar em campo antes de falar e que o clube coletará mais informações antes das partidas.

“O grupo não tem muito que a gente questionar, tem que jogar. O Lanús ano passado foi semifinalista, o futebol da Argentina igual o do Brasil tem tradição na competição. O Melgar é o atual líder do Campeonato Peruano e o Puerto Cabello, da Venezuela, é quem a gente conhece menos até agora, mas a gente tem um período para se informar”, ressaltou.

Situação no mercado

Após a eliminação no Carioca, há a expectativa que o Vasco busque reforços na janela após os estaduais. Sant’Ana confirmou que até dois jogadores podem chegar na Colina e apontou que o setor de ataque é o mais carente no atual elenco.

“Pode ser que a gente traga um jogador, talvez dois, não é garantido. Mas a gente tem observado algumas situações, talvez um atleta para o setor ofensivo neste primeiro momento seja a principal necessidade, talvez um atacante”, pontuou.

Outra situação no elenco que está sendo observada é Philippe Coutinho. O meia tem contrato de empréstimo com o clube até o meio do ano e já há um trabalho para renovação. Sant’Ana destacou a evolução do jogador e que a situação pode caminhar para uma renovação.

“A gente está avaliando junto ao próprio atleta, Coutinho tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. A gente sabe da importância dele, o crescimento que ele já sinaliza nesta temporada, que ele teve a possibilidade de fazer uma pré-temporada, se condicionar melhor. Se essa história continuar, de maneira positiva, no meio do ano, com certeza a gente vai tentar uma prolongação”, enfatizou.

