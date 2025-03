Roberto Assaf: Flamengo x Homem das Malvinas

Após suportar discursos de Felipe Melo, e muito blá-blá-blá, veio o sorteio que definiu os grupos da Libertadores, indicando LDU, do Equador, Deportivo Tachira, da Venezuela, e Central Cordoba, de Santiago del Estero, da Argentina. A composição do Grupo C indica, portanto, que o Flamengo tem a obrigação de terminar, no mínimo, com a segunda colocação.

O Flamengo sofrerá com a experiência da LDU, que formou ótimas equipes entre 2005 e 2015 – ganhou a Libertadores em 2008 no Maracanã – e com as viagens cansativas a Quito, 2.850 metros, e a Tachira, divisa com a Colômbia.

Rivais do Flamengo

Na prática, o Flamengo escapou da Bolívia, mas jogará com um time argentino, atual campeão da Copa Argentina, derrubando grandes. A LDU tem como técnico Pablo Vitamina Sanchez, que levou recentemente a equipe aos títulos do Equador e da Supercopa do Equador, essa em 2025. O Tachira tem como comandante Edgar Greco, local, conhecido como El Flaco, que também foi campeão, da Venezuela, em 2024. E o Central tem no comando Omar de Felippe, que não tem medo de cara feia: defendeu a Argentina na Guerra das Malvinas, em 1982, com apenas 20 anos de idade… e voltou. Daí o apelido de El Soldado.

Na realidade, se o Flamengo recuperar os seus principais jogadores, e entrar sempre com o time titular, pode até chegar em primeiro no grupo. Mas a Libertadores apresenta sempre imprevistos, e terá que conviver com outras competições, o que é complicado.

