Torcedor relata ‘afastamento’ da Seleção em segunda passagem por Brasília

Demorou pouco tempo, apenas cinco meses para ser exato, mas a Seleção já reencontrou o torcedor de Brasília para receber o carinho do brasileiro. Contudo, a discussão se o Brasil vem se afastando dos seus torcedores ganho um novo capítulo aqui no Distrito Federal.

O Brasil goleou o Peru por 4 a 0 no dia 15 de outubro de 2024, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa. Agora, no dia 20 de março de 2025, a Seleção jogará novamente no estádio, desta vez com a Colômbia, pela mesma competição. Mas para o torcedor Marcelo Araújo, de 49 anos, que esteve presente no ano passado, o tratamento com o povo brasileiro vem sendo diferente desta vez.

“Um prazer enorme receber a seleção Brasileira, ver os jogadores que a gente só vê pela televisão. Esse ano vem sendo muito bom, mas esperava que eles fossem mais receptivos. Que eles falassem com a gente pessoalmente. Tá se afastando. Da outra vez eles vieram e fizeram um treino aberto, mais tranquilo. Hoje fecharam os portões, não deixaram ninguém entrar. Só acenaram ali pra gente, não vieram conversar com a gente”, disse Marcelo.

Entretanto, apesar do pouco contato com os atletas, o militar disse estar otimista para uma vitória brasileira na quinta-feira. E que em Brasília, é obrigação vencer.

“Estou confiante, vai ser 2 a 0 para o Brasil. Gols do Rodrygo e do Raphinha. Estou bastante otimista. Aqui dentro tem que ganhar, é obrigação ganhar”, completou.

