Retrospecto do Fluminense contra os adversários da Sul-Americana-2025

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense tentará nesta temporada mais um título inédito em sua história. Afinal, o Tricolor disputará a Sul-Americana e conheceu seus adversários no sorteio realizado no Paraguai, nesta segunda (17). Com isso, Unión Española (CHL), Once Caldas (COL) e San José (BOL) enfrentarão os comandados de Mano Menezes nesta fase de grupos.

De acordo com o regulamento, os dois primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase. No entanto, os primeiros irão direto para as oitavas, enquanto os segundos medem forças com os terceiros de cada grupo da Libertadores.

O Tricolor fará sua estreia entre os dias 1º, 2 e 3 de abril, enquanto essa fase de grupos vai até o fim de maio. Além disso, a equipe carioca disputará, de forma simultânea, o Campeonato Brasileiro, que terá início no dia 29 de março, e a Copa do Brasil, que está na terceira fase.

Vale lembrar que a melhor campanha do clube na história da competição aconteceu em 2009 e ele irá para sua 11ª participação. Assim, na ocasião, o Flu reencontrou a LDU, do Equador, no ano seguinte da derrota na final da Libertadores. Em Quito, o time sofreu uma goleada por 5 a 1 e não conseguiu reverter o resultado no Maracanã, mesmo com o 3 a 0, com gols de Diguinho, Fred e Gum.

Histórico dos confrontos

A estreia do time do técnico Mano Menezes será contra o Once Caldas, campeão da Libertadores de 2004, na Colômbia, no Estádio Palogrande (altitude de 2.160 metros, algo considerado aceitável). Os dois jogos da fase de grupos serão os primeiros entre as equipes na história. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação do Colombiano, com 12 pontos em 9 rodadas.

Na sequência, o Fluminense irá enfrentar a maior altitude desta edição da Sul-Americana. Isso acontecerá caso o San José mande seu jogo para a cidade boliviana de Oruro. O local apresenta cerca de 3735 metros acima do nível do mar, mais um desafio para o time carioca. O Tricolor jamais enfrentou o adversário em sua história.

O Unión Española (CHL), no momento, ocupa a lanterna do Campeonato Chileno e ainda não estufou a rede nas três primeiras rodadas. Os times se enfrentaram em 1976 pelo Torneio de Viña Del Mar. Nesse sentido, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Doval, ídolo que disputou 144 partidas pelo clube, entre 1976 e 1978, marcando 70 gols.

Confrontos do Tricolor na Sul-Americana 2025

1ª rodada- Once Caldas (COL) x Fluminense – 1 a 3 de abril, Estádio Palogrande

2ª rodada- Fluminense x GV San José (BOL) – 8 a 10 de abril, Maracanã

3ª rodada- Unión Española (CHL) x Fluminense – 22 a 24 de abril, Estádio Santa Laura

4ª rodada- GV San José (BOL) x Fluminense – 6 a 8 de maio, Estádio Jesús Bermúdez

5ª rodada- Fluminense x Unión Española (CHL) – 13 a 15 de maio, Maracanã

6ª rodada- Fluminense x Once Caldas (COL) – 27 a 29 de maio, Maracanã