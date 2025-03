Vasco na Sul-Americana-2025: veja o retrospecto contra os adversários no torneio

O Vasco conheceu seus adversários na fase de grupos da Sul-Americana 2025, em sorteio, em Luque, no Paraguai, nesta segunda-feira (17). Assim, os comandados do técnico Fábio Carille terão pela frente Lanús (ARG), Puerto Cabello (VEN) e Melgar (PER), no Grupo G.

De acordo com o regulamento, os dois primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase. No entanto, os primeiros irão direto para as oitavas, enquanto os segundos medem forças com os terceiros de cada grupo da Libertadores.

A melhor campanha do Cruz-Maltino, que fará sua oitava participação, foi em 2011. Na ocasião, a equipe carioca chegou à semifinal e foi eliminada pelo Universidad de Chile, que foi campeão em cima da LDU, do Equador.

Histórico dos confrontos

O Lanús é um time tradicional e conquistou a Sul-Americana em 2013, em uma decisão com a Ponte Preta. Diante disso, a equipe mediu forças com o Vasco em quatro oportunidades, nas oitavas de final da Sul-Americana de 2007 e na Libertadores de 2012. Assim, nos dois confrontos, o time carioca levou a melhor. O treinador é Mauricio Pellegrino, que, no momento, tem tido uma campanha irregular no Grupo B do Argentino, com o sexto lugar.

O Porta Cabello, por sua vez, terminou a liga venezuelana em terceiro lugar na temporada passada. Fundado em 2014, disputa a fase de grupos pela segunda vez em sua história e passou pelo Metropolitanos, também da Venezuela, na fase preliminar. Curiosamente, o nome do treinador é Vasco Faísca, que vê a equipe ocupar a quinta colocação da liga local, com 13 pontos.

A tendência é que mande os jogos no Polideportivo Misael Delgado, na cidade de Valencia, visto que o Complejo Deportivo Socialista, o La Bombonerita, tem a capacidade de apenas 2.200 torcedores, bem inferior aos 10 mil pedidos pela Conmebol. As equipes nunca se enfrentaram na história.

Por fim, o Melgar é um equipe mais experiente, porém foi eliminado na fase preliminar da Libertadores depois de passar pelo Tolima e não resistir ao Cerro Porteño. Em 2022, o time peruano chegou à semifinal e foi eliminado pelo Independiente del Valle, em sua melhor campanha no torneio. Na atual temporada, vive uma grande fase e divide a liderança do Campeonato Peruano com o Alianza Lima, sob a batuta do técnico Wálter Ribonetto.

Confrontos do Vasco na Sul-Americana 2025

1ª rodada- Melgar (PER) x Vasco – 1 a 3 de abril, Estádio Arequipa

2ª rodada- Vasco x Puerto Cabello (VEN) – 8 a 10 de abril, São Januário

3ª rodada- Vasco x Lanús (ARG)– 22 a 24 de abril, São Januário

4ª rodada- Puerto Cabello (VEN) x Vasco – 6 a 8 de maio, Misael Delgado

5ª rodada- Lanús (ARG) x Vasco – 13 a 15 de maio, Estádio Néstor Díaz Pérez

6ª rodada- Vasco x Melgar (PER) – 27 a 29 de maio, São Januário