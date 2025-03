Kylian Mbappé ‘muda de esporte’ para se tornar investidor de equipe francesa

Kylian Mbappé decidiu expandir seu portfólio de investimentos e se aventurar no ramo de barcos a vela. Nesta semana, o atacante do Real Madrid se tornou investidor da France SailGP, uma equipe de organização da modalidade, e firmou parceria oficial de caridade do selecionado francês junto à sua instituição ‘Inspired by KM’.

Os valores do acerto não foram revelados, mas sabe-se que o astro francês realizou o aporte através de sua empresa, a Coalition Capital. Operada pela K-Challenge, A Seleção Francesa da SailGP conta com diversos especialistas renomados em vela da França, como os co-CEOs Bruno Dubois e Stephan Kandler.

“Estamos animados por estar a bordo desta nova aventura com a France SailGP Team, juntamente com a Accor e outros investidores. Também estou orgulhoso de que a IBKM tenha a oportunidade de envolver mais jovens ao redor do mundo por meio deste relacionamento”, iniciou o camisa 9 do Real Madrid.

O crescimento da modalidade também despertou atenção do astro francês. Isso porque o apelo digital do SailGP, torneio criado em 2019, cresceu 48% em sua quarta temporada – promovendo um alcance em 212 territórios, num recorde de 193 domicílios.

Parceira com Kylian Mbappé

O astro francês visa oferecer uma base para que jovens realizem seus sonhos através da parceria. A ideia do acordo se baseia em unir forças para proporcionar um futuro mais oportuno à nova geração.

“Por meio do Inspired By KM, quero alcançar jovens ao redor do mundo e dar a eles a força para acreditar em seus sonhos. Com nosso programa “We Care for All”, oferecemos suporte concreto e esperança para aqueles que mais precisam. Juntos, estamos construindo um futuro onde cada jovem pode escrever sua própria história e alcançar a excelência”, completou Kylian.

O entusiasmo de Kylian reverbera entre os organizadores do evento e membros envolvidos na parceira. “Não poderíamos estar mais animados em recebê-lo em nossa crescente família de parceiros e investidores da SailGP. Trata-se inegavelmente de um dos atletas mais influentes do nosso tempo e uma inspiração para os fãs de esportes em todo o mundo”, comentou o CEO da SailGP, Sir Russell Coutts.

