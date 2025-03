Dorival completa um ano de trabalho na Seleção ainda buscando se provar

Dorival realizou seu primeiro treino com a Seleção há um ano - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em meio à pressão de conseguir passar uma imagem positiva na Seleção Brasileira, o técnico Dorival Júnior completará um ano de trabalho na Canarinho. Já fazem 365 dias que o treinador realizou seu primeiro treino como o novo comandante do Brasil e, apesar de ter poucas derrotas, ele ainda não conseguiu fazer a equipe performar bem.

Ao todo, são 14 jogos de Dorival Júnior com a Seleção Brasileira, com seis empates, sete empates e apenas uma única derrota. Um aproveitamento de 59,5%. Além disso, o treinador já convocou 56 atletas ao todo, sendo 16 estreantes com a Amarelinha, mas ainda sem definir 11 titulares.

O começo do trabalho foi promissor, é verdade. Afinal, ele assumiu no início de 2024, após o Brasil ter um desempenho muito abaixo em 2023. Na estreia, vitória em cima da Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. Depois, empate em 3 a 3 contra a Espanha, no Santiago Bernabéu. Os resultados positivos contra duas potências animaram.

Contudo, o desempenho caiu. Para efeito de comparação, Dorival assumiu a Seleção na sexta colocação das Eliminatórias da Copa. Após um ano, o Brasil ganhou apenas uma posição na tabela. Além disso, durante este período, o treinador ainda comandou a equipe na Copa América, onde caiu nas quartas de final, nos pênaltis, para o Uruguai.

Dorival sofre com lesões na Seleção

Neste um ano, Dorival também sofreu com muitas lesões. Afinal, o treinador sempre tem ao menos um corte na sua lista inicial. Neymar, que seria o craque desta equipe, ainda não conseguiu ser convocado pelo técnico. A lista de quem se machucou neste período conta com grandes nomes como o goleiro Ederson e o centroavante Pedro.

Agora, com seis rodadas das Eliminatórias ainda pela frente, Dorival tem poucas partidas para garantir o Brasil no Mundial e dar uma imagem melhor ao torcedor para mostrar que seu trabalho merece sequência.

A Seleção Brasileira encara a Colômbia, nesta quinta-feira (20/3), às 21h30, no Estádio Mané Garrincha. Já na terça-feira (25/3), o Brasil terá pela frente a Argentina, no Monumental de Nuñez, às 21h.

