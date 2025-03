Flamengo modifica planejamento e desiste de negociar Lorran nesta janela

O Flamengo mudou de planos e não irá emprestar Lorran na janela extra, que permite a negociação de jogadores que participaram dos estaduais. Assim, o Rubro-Negro, que pensa em negociá-lo para outro clube brasileiro, pensando em sue desenvolvimento, tomou a decisão de mantê-lo no sub-20. A informação é do portal “ge”.

Recentemente, a diretoria conversou com Lorran sobre um possível acordo com o Fortaleza na primeira janela, contudo o negócio não avançou. Inclusive, Marcelo Paz, CEO do Tricolor, foi ao Ninho do Urubu conversar com o diretor de futebol José Boto, mas não conseguiu obter êxito na negociação.

Outros clubes também demonstraram interesse no atleta. Um deles foi o Cruzeiro, que também não conseguiu avançar. Isso porque o Flamengo pretendia envolver o meia em uma troca de Matheus Pereira por Luiz Araújo, entretanto, as partes não se acertaram. Além disso, o Red Bull Bragantino também sinalizou que poderia fazer uma proposta, mas ele já estava apalavrado com o Leão do Pici.

“Existem algumas propostas, mas neste momento não vou deixar sair. Quero que passe por um processo que já devia ter passado, de pôr os pés no chão, voltar a desfrutar de jogar futebol, de ter a humildade, e ele me parece um bom menino. Porque realmente é uma pena se ele desperdiçar o talento que tem. Já vimos isso muitas vezes e vamos fazer de tudo para o ajudar, para que adicione ao talento que tem valências que ele não tem para ser um jogador importante no futebol profissional”, disse José Boto em entrevista ao canal “Venê Casagrande” no YouTube.

Perdeu espaço com Filipe Luís

No momento, Lorran está fora dos planos do técnico Filipe Luís e chegou a quase acertar com o CSKA, da Rússia. Depois do negócio melar no último instante, ele retornou às divisões de base, porém não esteve inscrito na Libertadores Sub-20. Em campo, voltou a atuar na Copa Rio Sub-20, com um gol e uma assistência no 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa.

Dessa forma, o intuito é recuperar o atleta, visto que o entendimento é de que houve um erro de formação para que ele chegasse de forma adequada e correspondesse entre os profissionais.

O desejo da diretoria é levar para o sub-20 as mesmas ideias de treino e jogo aplicadas no profissional. O português Nuno Campos trabalhou com o diretor de futebol José Boto no Shakhtar Donetsk e acertou com o clube carioca.

