Torcida do Palmeiras protesta no Allianz e pede clima de guerra contra o Corinthians

Nesta terça-feira (18), torcedores do Palmeiras picharam os muros do Allianz Parque e a bilheteria em protesto após a derrota na primeira partida da final do Campeonato Paulista para o Corinthians. No domingo, Yuri Alberto marcou o único gol do confronto, dando vantagem ao Timão, que pode empatar em Itaquera para ser campeão.

Os funcionários do Alviverde precisaram repintar os muros e apagar as pichações. As mensagens traziam frases como “encarar o clássico como uma guerra” e faziam alusão a uma declaração de Felipão no início dos anos 2000 sobre ter raiva do Corinthians. Em campo, o Palmeiras busca o título e também o tetracampeonato inédito do Paulistão, já que venceu as últimas três edições, de 2022 a 2024.

VEJA TAMBÉM: Estes são os grupos da Libertadores-2025

Em 2000, Palmeiras mudou situação e eliminou o Corinthians

“Tem que ter raiva da p… do Corinthians” foi uma das frases que os torcedores picharam nos muros do Allianz Parque.

Curiosamente, Felipão disse essa frase após uma derrota para o Corinthians na semifinal da Libertadores. Na ocasião, no jogo de volta, o Palmeiras venceu, levou a decisão para os pênaltis e eliminou o rival. Agora, precisa repetir a história para conquistar mais um título paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.