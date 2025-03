Rafinha se manifesta após atitude que implodiu crise no Coritiba

A participação do lateral Rafinha no time de lendas do Bayern de Munique remexeu com a rotina do veterano, que precisou esclarecer publicamente sua presença no evento. O jogador assumiu a responsabilidade pela atuação na partida celebrativa sem dar as devidas satisfações ao Coritiba – que sequer sabia da existência da tradicional Beckenbauer Cup.

O Coritiba de fato liberou Rafinha para viajar ao país europeu e, consequentemente, desfalcar o clube no amistoso diante do Santos. Contudo, de acordo comunicado do Coxa, o lateral alegou questões pessoais para embarcar à Alemanha. Porém, nessa segunda-feira (17), o veterano surpreendeu dirigentes e torcedores ao aparecer na Beckenbauer Cup, causando revolta generalizada.

Rafinha, então, decidiu se pronunciar publicamente sobre o ocorrido nesta terça-feira (18). O lateral confirmou a liberação por parte do Coritiba para uma audiência na Alemanha e assumiu toda responsabilidade sobre o ocorrido, ratificando o desconhecimento do clube e de sua assessoria em sua participação no evento.

O Coritiba comunica que o atleta Rafinha foi liberado para resolver questões particulares na Alemanha e, por isso, não participará do amistoso deste domingo (16), contra o Santos. — Coritiba (@Coritiba) March 14, 2025

“O Coritiba nem sabia da existência do torneio. Fui porque quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único culpado sou eu”, iniciou o lateral.

“Sempre participei”

O veterano esclarece que esteve no evento por livre e espontânea vontade, mas que trata-se de algo habitual em sua rotina – que já o fez quando estava no São Paulo, por exemplo. Ele nega que tenha mentido sobre as razões da viagem e alega que o Coritiba ainda não tinha confirmado o amistoso contra o Santos no momento da liberação.

“Fui nesse torneio por livre e espontânea vontade, afinal pra que eu iria mentir uma coisa que já fiz muitas vezes desde quando estava no Olympiacos e no São Paulo, sempre participei dos eventos do Bayern de Munique. Reforçando, toda a responsabilidade é minha e de mais ninguém. O Coritiba e toda diretoria não tem nada a ver com isso”, frisou o jogador.

Rafinha se pronuncia nas redes sociais e diz que nem o Coritiba e nem sua assessoria sabiam da sua participação no jogo do Bayern: "O Coritiba nem sabia da existência do torneio. Fui porque quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único culpado sou eu."… pic.twitter.com/XpmpJwb1p0 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) March 18, 2025

Pronunciamento de Rafinha

“Liguei meu telefone agora e vi que recebi muitas mensagens. Por respeito a vocês, preciso dar uma resposta. No começo da semana, recebi uma notificação sobre uma audiência obrigatória em Munique, na Alemanha. Já tinha recebido antes, mas estava adiando por estar em competição. Informei à diretoria do Coritiba e ao treinador, eles prontamente me liberaram, pois havia nenhum amistoso confirmado até então.

Domingo viajei para Alemanha e na segunda, dia 17, participei da audiência e mostrei aos diretores o que realmente estive lá para fazer. A noite teve um evento do Bayern, no qual já havia sido convidado, mas não tinha confirmado que iria participar porque não era esse o motivo da minha viagem. Estive no torneio por livre e espontânea vontade, afinal para que eu iria mentir uma coisa que já fiz inúmeras vezes? Desde quando estava no Olympiacos e no São Paulo, sempre participei de evento do Bayern”, diziam dois trechos do comunicado.

