Fluminense encaminha empréstimo do atacante Lelê ao Ceará

Lelê em ação com a camisa do Fluminense, porém deve deixar o clube para a sequência da temporada - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense encaminhou, nesta terça-feira (18), o empréstimo do atacante Lelê ao Ceará. Assim, o jogador, de 27 anos, negocia os últimos detalhes para assinar com o Vozão até o fim da temporada, com opção de compra. A informação é do portal “ge”.

No momento, o jogador está sem espaço com o técnico Mano Menezes, ainda mais com a chegada de Everaldo, que é o reserva imediato de Germán Cano após a saída de Kauã Elias.

Depois da janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 entre 3 de janeiro e dia 28 de fevereiro, os clubes, agora, têm o período entre 10 de março e 11 de abril para fazer movimentações no mercado.

Dessa forma, uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite contratações de atletas que participaram dos estaduais, neste período.

O melhor momento do atacante foi no Carioca de 2024, antes do elenco principal se reapresentar, quando estufou a rede em seis oportunidades. Ao todo, o camisa 18 disputou 53 partidas pelo clube. Ele marcou oito gols e deu cinco assistências, sendo campeão da Libertadores 2023 e da Recopa sul-Americana 2024.

