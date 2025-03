Vencedor do Oscar, Walter Salles trabalha em obra sobre Sócrates; saiba mais

O diretor Walter Salles mal terminou de celebrar a conquista histórica do Oscar com ‘Ainda Estou Aqui’ e já está trabalhando em um novo projeto. A próxima obra do cineasta está sendo produzida para o Globoplay e contará em quatro episódios a vida e a carreira de Sócrates, nome simbólico do futebol brasileiro.

A obra intitula-se como ‘Sócrates Brasileiro’ tem como ideia promover um mergulho profundo nas raízes do ídolo nacional e revistar seu legado, especialmente para além do futebol. Sua luta pela redemocratização em meio à ditadura militar, período abordado no filme vencedor do Oscar, fará parte do documentário.

“Acompanhamos o Oscar, e que privilégio a gente conviver com o Walter Salles para deixar o legado do Sócrates ainda mais forte. Acho que vai conseguir colocar no nível que o Sócrates merece, marcado para a posteridade”, celebrou Raimar, irmão do Doutor Sócrates.

Oriundo de Belém, do Pará, o Doutor passou boa parte da vida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde formou-se em medicina pela USP.

Sócrates Brasileiro

A filmagens do documentário já acontecem e contam com depoimentos de Raimar e de jornalistas esportivos, como Juca Kfouri e José Trajano. “O Sócrates sempre pregou o futebol como arte popular, um espetáculo para o público. Acho que o Walter já o admirava e se aprofundou mais”, completou o irmão do ídolo.

A obra, como dito, pretende se debruçar no legado do Doutor – um dos líderes do movimento Democracia Corintiana, na década de 1980. O ídolo participou ativamente de um dos maiores movimentos ideológicos da história do futebol e, por isso, também é reconhecido como grande nome fora das quatro linhas.

Walter Salles e o futebol

Torcedor do Botafogo, o cineasta está envolvido diretamente com o avanço do clube nos últimos anos. Isso porque Walter e João Moreira Salles já ajudaram financeiramente o Glorioso em algumas ocasiões, como por exemplo na compra do atual centro de treinamento da equipe, o Espaço Lonier. Os irmãos também chegaram a considerar, antes da implementação da SAF, um investimento para separar o departamento de futebol do clube social.

Os irmãos adquiriram o Espaço Lonier, atual centro de treinamento do clube, por cerca de R$ 30 milhões, em 2017. O investimento ainda contou com um valor extra para que o Alvinegro realizasse as obras necessárias para adaptação do local, visto que antes era usado como sítio e ambiente para festas.

