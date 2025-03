Bruno Guimarães vê Seleção pronta para pressão: ‘Temos que matar um leão por dia’

O volante Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (18/03), projetando o duelo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. O jogador, aliás, chega para defender a Amarelinha com moral, após conquistar um título com o Newcastle, da Inglaterra, como capitão.

Na coletiva, o atleta celebrou o título na Inglaterra, mas já mudou a chave para a Seleção Brasileira. Bruno Guimarães disse que não adianta pensar na Argentina e focar na Colômbia e se mostrou esperançoso para somar seis pontos nos próximos dois jogos.

“Um feito marcante pra gente, por tudo que representou, principalmente para os torcedores, realizado. Sobre a Seleção, sabemos que são dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante e esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação”, disse Bruno Guimarães.

Esta Data Fifa também carrega uma pressão muito forte já que o Brasil pode encaminhar a classificação com duas vitórias, ou ver a vaga para a Copa ficar ameaçada com duas derrotas. Mas na visão do volante, os jogadores estão acostumados a pressão e ”matar um leão por dia”.

Acho que todo mundo que veste a camisa da Seleção esta acostumado com pressão, é cotidiano, tem que matar um leão por dia, não importa se é aqui ou no clube. Vestimos a camisa amis pesada do mundo. Estamos pensando jogo a jogo. O mais importante é a Colômbia, fazer um grande jogo em casa e ganhar um respiro, ganhar na Argentina. Tudo muito próximo. Com duas vitórias podemos encaminhar a classificação, mas duas derrotas pode pressionar ainda mais. Temos que driblar a pressão e fazer a melhor performance com a camisa da Seleção.

Bruno Guimarães lamenta ausência de Neymar e enaltece elenco

Uma das grandes ausências na Seleção Brasileira é Neymar. O jogador foi convocado por Dorival Júnior, mas acabou cortado por conta de lesão. O volante lamentou a ausência do craque, mas também enalteceu o grande número de atletas em boa fase que estão com a Canarinho.

“Sentimos falta, não só os jogadores como a torcida. É um líder, nosso 10, o melhor jogador que a gente acompanhou nos últimos 10 anos. torcemos para recuperação dele, vamos sentir falta dele, mas sem duvida é uma grande perca pra gente”, disse Bruno Guimarães, que seguiu.

“Acredito que temos grandes jogadores, O Gabriel Magalhães é uma referência na zaga do Arsenal, por exemplo. Temos jogadores que buscam para ser melhor do mundo. É sempre grandioso. Apesar da falta de treino, amanhã é pré-treino , depois o jogo. Temos que pegar esse entrosamento por vídeo. Ssabemos que temos que jogar melhor, obvio que é uma reformulação, que leva tempo, mas temos sim que ser protagonistas”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.