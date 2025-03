Wesley cita ajuda de companheiros de clube na Seleção: ‘Sensação de estar em casa’

A primeira Data-Fifa da temporada de 2025 ficará marcada na carreira de um jogador da Seleção Brasileira. Trata-se de Wesley, do Flamengo, que apareceu na lista do técnico Dorival Júnior pela primeira vez, algo que reflete o ótimo momento que vive em seu clube. Sendo assim, o lateral-direito descreveu estar vivendo um sonho com a camisa do Brasil e falou sobre a importância de ter companheiros rubro-negros no grupo.

“Agradecer ao Dorival pela oportunidade. Estou vivendo um sonho de estar vestindo essa camisa, que sempre almejei. Ainda não treinei, apenas tivemos o regenerativo. Hoje será o meu primeiro treino com meus companheiros. Sobre ter Gerson, Alex Sandro e Ortiz aqui é excelente, pois passa a sensação de eu estar em casa. Então, acho que isso é muito importante e as expectativas são as melhores, disse.

“Acho que falta paciência (com os mais jovens). Mas vai muito do jogador entender o momento que ele está. Eu vinha de um momento em 2023, que estava oscilando, mas eu via que podia melhorar. Fui oscilando e em 2024 foi um ano de aprendizado. A impaciência da torcida me fez refletir sobre o que deveria fazer. Tomei uma atitude e teve resultado. A torcida me cobrava, pois sabia o que eu podia fazer e onde podia chegar”, completou.

“Quando eu fiquei sabendo que fui convocado foi uma gritaria e eu não ouvi o nome do Gerson. Comecei a pesquisar e senti o alívio que ele iria vir. Peço muitos conselhos a ele e ,muitas vezes, ele me ajuda. Estou mais nervoso para treinar do que para a coletiva”, refletiu.

Briga pela titularidade

O Brasil mede forças com a Colômbia na próxima quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha. De acordo com Wesley, a disputa com Vanderson, do Mônaco, será sadia. Além disso, tentará nos treinos mostrar que está pronto para participar da partida.

“Espero ajudar bastante com meu jogo ofensivo. Primeiro, tenho que pensar em defender. Estamos estudando a equipe da Colômbia e espero ajudar. Peço conselho para o Dorival e o Jun. Então, se eu estiver bem defensivamente,

“Feliz por aqui, nessa disputa por posição. Disputando com o Vanderson, do Mônaco. Eu via ele jogando no Grêmio e queria ser igual a ele, estar no profissional. Uma briga sadia, todos almejam ser titular da Seleção. Como o Bruno falou, é matar um leão por dia para mostrar ao Dorival quem está preparado para começar o jogo.

Momento na tabela

No momento, o Brasil soma 18 pontos e está na quinta posição na tabela de classificação para o Mundial. Adversários na quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, os colombianos têm 19 pontos e ocupam a quarta colocação. A Argentina, por sua vez, lidera com 25 pontos e receberá a seleção na próxima terça-feira (25), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.