Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, chegam a 10 títulos juntos

A parceria no Flamengo tem poucos meses, mas no futebol ela já tem muito tempo e de grandes conquistas. Danilo e Alex Sandro agora somam 10 títulos juntos após conquista do Campeonato Carioca sobre o Fluminense, no último domingo (16), no Maracanã. Pelo Rubro-Negro, os defensores também já levantaram o troféu da Supercopa do Brasil.

“Minha história com Danilo é uma história vencedora. Onde nós passamos, conseguimos sempre ganhar títulos. Espero que continue assim”, disse Alex Sandro.

Diferente do companheiro, Danilo ficou fora dos dois jogos da final do Campeonato Carioca. Ele, porém, reforça que será um ano de muitas conquistas para o Flamengo.

“Fiquei muito chateado. Eu vivo para jogar, já estou muito adaptado, me sinto em casa no Flamengo, e meu melhor lugar é quando estou em campo. Claro que a gente está vulnerável a este tipo de situação, achei como melhor alternativa não participar da final e me preparar para o ano, que vai ser difícil e competitivo, mas um ano em que o Flamengo pode ter muitas alegrias, e eu quero fazer parte disso”, afirmou Danilo.

Antes do Carioca e Supercopa do Brasil, Danilo e Alex Sandro conquistaram oito títulos. Eles jogaram juntos por um ano no Santos, entre 2010 e 2011, e faturaram o Campeonato Paulista e a Libertadores. Em seguida, os jogadoes foram para o Porto (Portugal) e, entre 2012 e 2015, foram campeões portugueses nas temporadas de 2011/12 e 2012/13.

Por fim, Alex Sandro e Danilo se encontraram na Juventus. Foram mais cinco anos juntos na Velha Senhora, entre 2019 e 2024. E mais quatro títulos: o Campeonato Italiano de 2019/2020; a Supercopa Italiana de 2020 e as Copas da Itália de 2021/21 e 2023/24.

