Roger pede atenção do Inter na Libertadores: ???Energia em todas as rodadas???

Inter conta com experiência do técnico Roger Machado e integrantes do elenco para almejar tricampeonato da Libertadores - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter conheceu os seus primeiros adversários na edição de 2025 da Libertadores, na noite da última segunda-feira (17), depois de sorteio na sede da Conmebol. Assim, o Colorado se encontra no Grupo F junto ao Atlético Nacional, da Colômbia, o Bahia e o Nacional, do Uruguai. Deste modo, entende-se que serão os confrontos mais equilibrados desta etapa do torneio.

A estreia do Internacional será diante do seu oponente brasileiro, o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ainda não há uma definição, mas entre os dias 2 ou 3 de abril. Este primeiro confronto, aliás, ocorrerá já no calendário caótico do futebol brasileiro. Isso porque o duelo com o Esquadrão de Aço será na semana posterior ao início da sua trajetória no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Colorado enfrentará o Flamengo, no Maracanã, às 21h (de Brasília), no dia 29 de março.

Por sinal, construir um planejamento logístico para minimizar o desgaste dos jogadores entre as competições é uma das principais apreensões dos dirigentes do Inter. A propósito, houve a exposição deste cenário por parte dos representantes do clube, que estiveram na sede da Conmebol, no Paraguai, para o sorteio dos grupos da Libertadores. Neste contexto, o Colorado terá oito jogos em abril entre Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Consolidação da parceria entre Inter e torcida

O Internacional também conta como trunfo a experiência de alguns integrantes do seu elenco na competição para sacramentar o tricampeonato. O técnico Roger Machado é o principal deles por ser o mentor dos atletas. Assim, o profissional frisou a necessidade de atenção para superar as armadilhas que a Libertadores proporciona.

De acordo com o comandante, é primordial que a união entre time e torcida se fortaleça. Ele ainda aponta que entende que seja essencial o Beira-Rio lotado para alcançar o melhor aproveitamento como mandante.

“A competição, como tamanho, é de torneio, tiro curto. Tem a fase classificatória e eliminatória. Ela tem um formato atraente. Os jogos eliminatórios afunilam e há a vantagem de quem faz as melhores campanhas. É preciso colocar energia em todas as rodadas. Do torcedor também. Precisamos ter a sinergia do campo para a arquibancada”, explicou o treinador.

Análise dos confrontos

O Nacional, cabeça de chave do Grupo F, é constantemente adversário do Colorado na competição continental. Há também uma conexão com alguns personagens atuais e históricos do Internacional. É o caso do goleiro Rochet, que antes de vir ao Brasil atuava pela equipe uruguaia.

O “Bolso” foi também o penúltimo clube da carreira de D’Alessandro, ídolo do time gaúcho. O atacante Nico López, com passagem pelo Inter, atualmente defende o Nacional. Inclusive, há uma ligação do técnico Roger Machado com os outros dois oponentes. Isso porque o profissional já comandou o time baiano entre 2019 e 2020.

“O Bahia é um tradicional adversário local com muito investimento recente, comandado pelo Rogério, de muito bons trabalhos. Faz equipes competitivas e volta com força ao torneio. O Nacional tem muita tradição. Temos o Rochet e o D’Alessandro que jogaram lá, referências para nos ajudar nesta construção”, detalhou o treinador do Colorado.

Além disso, com relação ao Atlético Nacional, é um oponente marcante para Roger em seu período como jogador profissional. Isso porque o até então lateral-esquerdo conquistava o bicampeonato da Libertadores pelo Grêmio ao superar os colombianos 30 anos atrás.

“Um deles está na minha história. O Atlético Nacional é o time de 1995. Tenho um registro emocional positivo. Conheço o caminho das pedras’, complementou o técnico.

Expectativa e preparação do Inter

A direção do Colorado tem plena confiança no trabalho que Roger Machado apresenta desde a sua chegada ao clube, na segunda metade do ano passado. Com a conquista do Campeonato Gaúcho, a equipe quebrou um jejum de oito anos sem títulos. Tal situação deu mais confiança para o Inter brigar pelas demais competições na temporada. O elenco aproveita alguns dias de folga e se reapresenta na próxima quinta-feira (20).

Na sequência, inicia a preparação para este período mais intenso de partidas entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Internacional terá um período livre de nove dias de treinos antes da estreia na Série A diante do Flamengo.

