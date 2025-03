Bruno Guimarães detona presidente da Conmebol: ‘Tem mais a se preocupar do que fazer piada’

O meio-campista da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães, reagiu às declarações do presidente da Conmebol e a discussão mais recente sobre racismo nas competições sul-americanas. O jogador não tinha visto a fala de Alejandro Domínguez, que fez uma analogia envolvendo um macaco para se referir à possibilidade de a Libertadores não ter clubes brasileiros.

O jogador, aliás, não só fez duras críticas à fala de Alejandro Domínguez, como também à punição branda ao Cerro Porteño pelos atos racistas de sua torcida contra o atacante Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20. A Conmebol aplicou apenas uma multa de US$ 50 mil, além da proibição de presença da torcida nos jogos da competição sub-20.

“O presidente da Conmebol tem muito mais coisa a se preocupar do que fazer piada de algo assim. Vimos o que aconteceu nesse caso do Luighi, com essa punição ao Cerro que foi falta de respeito tremenda. Tento não me alongar, porque vestir a camisa da seleção e falar da Conmebol pode gerar punição. Mas eles têm coisas mais importantes para se preocupar e, finalmente, cumprir a lei”, disse Bruno Guimarães.

Além de Bruno Guimarães, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também se manifestou sobre a fala polêmica do dirigente da Conmebol. A mandatária classificou a fala como provocação.

Em entrevista coletiva após o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, Domínguez foi questionado sobre a possibilidade de uma Libertadores sem clubes brasileiros.

Em sua resposta, o dirigente afirmou que este cenário seria o mesmo que “Tarzan sem a Chita”, uma personagem icônica do desenho animado Tarzan – um macaco do sexo masculino que era animal de estimação de Tarzan e Jane e interpretava uma fêmea. Posteriormente ele se desculpou pelo comentário.