Jesus e Savarino enfatizam responsabilidade do Botafogo na Libertadores-2025

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo chega a esta edição do torneio internacional com outro status. Se, em 2024, o Glorioso saiu de franco-atirador para uma potência continental, agora, em 2025, o clube é visto de outra forma pelos rivais na Copa. Por isso, o centroavante Igor Jesus e o meia-atacante Savarino, protagonistas no ano passado, enfatizam, em entrevista a “Botafogo TV”. a responsabilidade do Mais Tradicional.

“Sabemos a dificuldades que iremos enfrentar durante a competição, porque somos os atuais campeões. Quando as equipes nos enfrentam, querem nos vencer de alguma forma. Mas estamos nos preparando para fazer uma grande campanha como no ano passado”, garantiu Igor Jesus.

O centroavante coloca o Botafogo entre os favoritos, mesmo com a equipe modificada e ainda sem engrenar neste primeiro semestre.

“Todos nós entramos em todas as competições pensando em sermos campeões. Esse ano temos, então, mais uma oportunidade de colocar nosso nome na história do clube”, lembrou.

Candidato a Rei da América em 2024 (acabou ficando atrás de Luiz Henrique, ex-Botafogo), Savarino adota a mesma linha de raciocínio do companheiro alvinegro.

“É uma responsabilidade muito maior defender o título do Botafogo, que conquistamos e foi muito difícil ano passado. Vai ter rivais fortes, como sempre é na Libertadores, mas espero que o time esteja preparado para defender o título que conquistamos ano passado”, frisou Sava.

O venezuelano, por fim, vê o Botafogo novamente preparado para ser protagonista no continente.

“O time está muito bem, preparando-se mental e fisicamente. Saíram alguns jogadores, chegaram outros, estamos nos conhecendo para ficarmos prontos não só para a Libertadores como para todos os campeonatos”, concluiu.

Em 2025, o Botafogo, cabeça de chave do Grupo A, enfrenta Estudiantes (ARG), Universidad de Chile e Carabobo (VEN).

