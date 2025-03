Mário Bittencourt é apresentado como chefe de delegação da Seleção

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi apresentado na tarde desta terça-feira (18) como o chefe de delegação da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A solenidade foi na sala de imprensa do hotel após as entrevistas com Bruno Guimarães e Wesley. O dirigente tricolor, aliás, agradeceu pelo convite do presidente Ednaldo Rodrigues.

“Quero fazer um agradecimento especial ao presidente Ednaldo pelo convite. Quando as pessoas me perguntaram, disse que é uma honraria ser chefe de delegação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, em dois jogos tão importantes contra Colômbia e Argentina”, disse Mário antes de complementar.

“Estou muito feliz de estar aqui e reencontrar pessoas que convivi no futebol que eu já convivi e que trabalharam comigo, como o André, como o Gerson, como o João Pedro. Estarei acompanhando todos os dias. Que a Seleção faça dois grandes jogos”, completou.

Mário Bittencourt acompanhará o dia a dia de treinos, viagens e agendas oficiais. Além disso, ele representará a CBF em encontros com dirigentes e autoridades.

Esta, afinal, é a primeira Data-Fifa deste ano. Na quinta-feira (20), o Brasil enfrenta a Colômbia, às 21h45, no Mané Garrincha, na capital federal. Depois disso, o Brasil visita a Argentina na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

