Cruzeiro vence mais um jogo-treino antes do Brasileirão

Lucas Silva marcou o terceiro gol do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro realizou mais um jogo-treino na manhã desta terça-feira (18), na Toca da Raposa II. O adversário foi o Pouso Alegre, time do interior de Minas Gerais, e o resultado final foi 3 a 2 a favor da Raposa. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva. Assim, a atividade foi dividida em um tempo de 45 minutos e dois de 30 minutos.

O técnico Leonardo Jardim aproveitou a partida para rodar o elenco. Assim, ele testou todos os jogadores, de maneira mesclada, garantindo minutos de jogo para o elenco. Estratégia similar adotada nas partidas contra Boston City e Botafogo.

LEIA MAIS: Mattos recorda da última final e quer desfecho diferente para o Cruzeiro

A formação inicial do Cruzeiro foi: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Rodriguinho) e Matheus Pereira; Dudu e Lautaro Díaz. Esse time terminou o primeiro tempo com o placar zerado.

No segundo tempo, a equipe retornou com: Léo Aragão (Otávio); William, Fabrício Bruno (Weverton), Gamarra e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson e Gabigol.

Como foi o jogo

Aos dois minutos da etapa complementar, Matheus Pereira lançou para William, que cruzou na medida para Rodriguinho abrir o placar. Assim, logo depois, em nova jogada pela direita, a bola sobrou para Matheus Pereira ampliar a vantagem. Aos 12 minutos, Rodriguinho deu passe para Gabigol, que finalizou e acertou a trave. Na sobra, Lucas Silva fez o terceiro gol.

Aos 27 minutos, no entanto, o Pouso Alegre conseguiu diminuir a diferença com Maxuel, que arriscou de fora da área e contou com um desvio na zaga para marcar.

Na sequência, o Cruzeiro voltou a campo com a seguinte formação: Otávio; William, Weverton, Gamarra (Lucas Silva) e Marlon; Walace (Rodriguinho) e Eduardo; Wanderson (Kaiki), Marquinhos, Kaio Jorge e Gabigol.

Com esse time, o Cruzeiro sofreu o segundo gol do Pouso Alegre. Cristian desviou a bola para o fundo das redes e decretou o placar final de 3 a 2.

Nova partida

O Cruzeiro, afinal, volta a campo em novo amistoso no sábado (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.