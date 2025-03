Família de Pedro Severino, do Bragantino, se pronuncia pela primeira vez: ‘Ele já é um milagre’

Pedro Severino, atacante do Bragantino, sofreu um acidente no início do mês e ainda está internado em estado grave no hospital. A família do jogador, por sua vez, se pronunciou pela primeira vez, por meio de uma nota de agradecimento nesta terça-feira (18).

“Nós temos a convicção de que o Pedro só está reagindo dessa maneira porque tantas pessoas (inclusive que não conhecemos) estão orando em conjunto e acreditando neste milagre! Sim, ele já é um milagre. Novamente agradecemos do fundo do nosso coração, toda ação em conjunto pela recuperação do Pedro. Nessa vida não teremos como agradecer. É muita fé e esperança”, diz a nota.

Além disso, a família explicou sobre a decisão em conjunto com o hospital de interromper momentaneamente as atualizações médicas, que vinham sendo divulgadas a cada dois dias.

“Ontem, em conjunto com o hospital decidimos “momentaneamente” não divulgar boletins médicos de dois em dois dias como estávamos fazendo! A nota diz momentaneamente… Como é de conhecimento de todos, o caso é grave, e não tendo tantas evoluções diárias, isso só trazia ansiedade e angustia para todos, após uma reação relatada num dos boletins. Mas óbvio, assim que tivermos boas novidades, que temos certeza que acontecerá, um novo boletim será divulgado!”, informou.

O acidente

Pedro Severino se envolveu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira (4), no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O jovem estava no banco do passageiro no momento do choque contra a traseira de um caminhão e sofreu traumatismo craniano com a batida. O outro jogador, Pedro Castro, de 18 anos, que estava no banco de trás, teve apenas ferimentos leves.

Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, motorista particular que levava os jogadores do Bragantino de Ribeirão Preto para o Centro de Treinamento em Atibaia, afirmou à polícia que dormiu no volante. Além disso, o tio de uma das vítimas, também informou que os jogadores dormiam no momento da batida.

Transferência de Pedro Severino

O jovem de 19 anos chegou ao Hospital Unimed de Ribeirão Preto, transferido da unidade de Americana, no último dia 06. Um protocolo de morte cerebral chegou a ser aberto na data do acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), 04 de março, mas acabou interrompido na quarta-feira (05), devido aos reflexos apresentados pelo jogador.

