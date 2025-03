Clubes do Uruguai enviam reclamações à Conmebol por atitudes de brasileiros

Clubes do Uruguai enviaram uma reclamação à Conmebol contra atitudes de brasileiros. As agremiações do país citam que junto dos argentinos e paraguaios são vítimas de abusos de instituições brasileiras. Há alegações feitas à entidade máxima do futebol sul-americano que sofrem com xenofobia e com excesso de violência da polícia.

Em entrevista à rádio uruguaia “Carve Deportiva”, o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, entende que há um favorecimento aos brasileiros por parte da Conmebol. Além disso, o dirigente acredita que há um vitimismo pelos casos de racismo.

“O que acontece é que eles (os brasileiros) te matam, espancam, fazem o que querem, aí um torcedor faz gesto racista, o que é errado, e vira um drama. Um mínimo gesto, que não deveria ser feito, mas um pequeno gesto feito no Brasil vira um drama. Mas eles liberam áreas para você, te espancam, te deixam lá por quatro meses, as pessoas são detidas lá e nada acontece. E depois, se um torcedor está lá e faz um gesto racial, o que é errado, é um drama total”, justificou o mandatário.

Por sinal, Ruglio já havia sinalizado um movimento de união de alguns dos clubes da América do Sul contra práticas dos brasileiros.

“Então, eles podem fazer qualquer coisa com você no Brasil, é uma zona liberada. Em algum momento vamos começar a reclamar em massa para a Conmebol porque parece que, para o Brasil, todas as leis são independentes”, complementou o presidente do Peñarol.

Presidente da Federação Uruguaia reforça crítica aos brasileiros

Posteriormente, Ignacio Alonso, presidente da Federação Uruguaia de Futebol (AUF), também em entrevista ao mesmo veículo, frisou que repudiam o preconceito racial.

“Nós apoiamos a luta contra o racismo; mas, está na hora deles (autoridades brasileira e clubes) apoiarem a nossa questão (violência policial contra torcedores uruguaios no Brasil), que é preocupante e beira a xenofobia”, concluiu o dirigente.

Ao mesmo tempo que esse protesto contra o comportamento dos brasileiros, o mandatário do Peñarol conduz negociações para clubes uruguaios disputarem a próxima edição do Campeonato Gaúcho. A proposta, aliás, tem o apoio da AUF e de outras agremiações do país.

