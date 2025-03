Presidente da Conmebol tira comentários em rede social após fala polêmica sobre brasileiros

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, limitou os comentários do seu perfil em uma rede social após a declaração sobre os brasileiros repercutir. Em evento do sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana, ele afirmou que Libertadores sem brasileiros seria como ‘Tarzan sem a Chita’.

Aliás, a declaração do presidente aconteceu após a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugerir que os clubes brasileiros saíssem da competição. A dirigente falou sobre essa possibilidade após Luighi, do Verdão, ser alvo de racismo de torcedores do Cerro Porteño, na Libertadores Sub-20, no início deste mês.

Vale ressaltar, portanto, que Chita, a quem Domínguez fez a analogia, foi, aliás, uma personagem da série “Tarzan”. Macaco do sexo masculino, ela interpretava o animal de estimação de Tarzan e Jane, sua companheira. A personagem icônica morreu em 2011, aos 80 anos, na Flórida, nos Estados Unidos. Presidente da Conmebol pede desculpas Diante da repercussão negativa sobre a sua declaração no evento, Domínguez, por meio de uma nota pediu desculpas, nesta terça-feira (18). Aliás, ele afirmou que usou uma frase popular. Dessa forma, segundo ele, não teve a intenção de menosprezar ou desqualificar ninguém.

“Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação”, declarou, em nota, o mandatário da entidade sul-americana.

