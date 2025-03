Coritiba desiste, e Botafogo anuncia novo adversário para amistoso

Botafogo vai fazer amistoso com Novorizontino - (crédito: Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O Coritiba desistiu de realizar amistoso contra o Botafogo que seria disputado neste sábado (22), às 16h15, no Nilton Santos. Porém, o Alvinegro definiu que o Novorizontino será o novo adversário. Em nota, o Alvinegro informou que o Coxa procurou o clube pedindo o cancelamento de sua participação. No entanto, o Alvinegro não revelou os motivos da desistência.

O amistoso é preparativo para as estreias dos clubes no Campeonato Brasileiro. O Botafogo na Série A, e o clube paulista na segunda divisão da competição nacional. A equipe paulista, aliás, já confirmou em suas redes sociais a partida que acontece no Rio de Janeiro.

No último sábado, o Botafogo realizou um jogo-treino com Cruzeiro e empatou por 3 a 3. Mas agora terá presença da torcida. Aos sócios que já haviam realizado o check-in, o acesso já está garantido. Ao público geral, a venda iniciará hoje às 18h.

O amistoso, assim, será o último teste do time dirigido por Renato Paiva antes da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.